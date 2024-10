Il Frosinone ha preso una decisione che già era nell'aria da qualche giorno: stando a quanto riferito dal presidente, Maurizio Stirpe, Vincenzo Vivarini è stato sollevato dal suo incarico di tecnico del club laziale. Al suo posto subentrerà, dalla Primavera, Leandro Greco; non si tratta di una scelta provvisoria, come sottolineato, ma di una decisione netta e di lunga durata.

Vivarini esonerato dal Frosinone: le parole del presidente Stirpe

Secondo quanto riferito, in conferenza stampa, dal presidente Maurizio Stirpe: "La società ha assunto due provvedimenti. La squadra è stata mandata già stamattina in ritiro a tempo indeterminato a Castel di Sangro e ci resterà fino a quando non mi darà dimostrazione di entusiasmo, energia e cattiveria agonistica. Ci sarà anche un regolamento da rispettare, con un uso parsimonioso dei telefonini. Insieme al direttore abbiamo deciso di sollevare Vivarini dall'incarico. Non siamo contenti e non siamo neanche convinti che sia la scelta giusta, ma vogliamo togliere le alibi a tutti quanti. Al suo posto ci sarà Leandro Greco e non sarà una decisione provvisoria".