Serie B, respinto il ricorso del Cosenza contro il -4 in classifica

Il Cosenza continuerà a giocare in Serie B con il -4 in classifica. E' questa la decisione della Corte Federale d'Appello sul reclamo del club calabrese , visibile sul sito della Figc. Oltre a dover scontare la penalizzazione, la società dovrà pagare l'ammenda di 10 mila euro comminata dal Tribunale Nazionale Federale. Resta anche l'inibizione di 18 mesi nei confronti di Roberta Anania, all'epoca rappresentante pro tempore. Non cambia nulla dal punto di vista delle posizioni, i ragazzi di Massimiliano Alvini restano ultimi a quota 5 punti.

Cosenza, reclamo respinto per il -4: il comunicato della FIGC

Il Cosenza resterà all'ultimo posto in Serie B con 5 punti al posto di 9 conquistati. La Figc, attraverso la Corte Federale d'Appello, ha confermato la decisione precedentemente presa in estate. Nessuno sconto per i calabresi che dovranno fare un ulteriore sforzo per salire in classifica. Roberta Anania sconterà i 18 mesi di inibizione, 10 mila euro di multa per il club. Il provvedimento è risalente da un deferimento del Tribunale Federale per violazioni amministrative, segnalate dalla Co.Vi.So.C.