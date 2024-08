Serie B, stangato il Cosenza: 4 punti di penalizzazione

Un bel colpo psicologico per il Cosenza, che riceve 4 punti di penalizzazione: vanificato tutto il buon lavoro fatto sul campo di queste prime tre partite. Calabresi adesso ultimi in classifica a quota zero.

Cosenza, che stangata!

Una vera e propria stangata per il Cosenza. I quattro punti di penalizzazione, vanificano infatti quanto di buono fatto in queste prime tre gare. La squadra di Massimiliano Alvini finisce quindi in fondo alla classifica a quota zero punti. Una mazzata psicologica che non ci voleva e su cui l’allenatore dovrà essere bravo a lavorare, per non scivolare in un labirinto pericoloso.