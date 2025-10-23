L'argentino era fermo da due anni a causa della squalifica per doping ma ora è pronto a prendere in mano il Padova. E nella conferenza non sono mancati i rimproveri

Due anni che sembravano un'eternità ma finalmente l'attesa per Alejandro Gomez è finita. Il Papu si prepara per iniziare, o meglio ricominciare, la sua carriera calcistica. L'ex Atalanta, come sappiamo, ha firmato lo scorso luglio un contratto biennale con il Padova, attualmente in Serie B, ma a causa della squalifica ha dovuto rimandare il suo debutto. Fino ad oggi. Ora è davvero tutto pronto per l'inizio di questa nuova avventura.

Gomez - Padova, il momento è arrivato: "Ho trasformato la rabbia in voglia di tornare" — La squalifica per doping è ormai messa alle spalle e adesso il Papu Gomezpuò finalmente tornare a concentrarsi solo sul calcio. In questi mesi, l'argentino si è allenato con i suoi compagni del Padova per farsi trovare pronto in vista del suo debutto. Ancora non è certo il giorno in cui potrà scendere in campo ma è chiaro che è solo questione di giorni. E anche i tifosi Euganei si preparano ad accogliere calorosamente il loro nuovo attaccante. Indosserà la numero 10.

La sospensione dovuta al doping è stato un durissimo colpo da incassare per l'argentino. Prima di approdare al Padova, come ricordiamo, l'argentino si era aggregato al Monza nel settembre 2023. Con i brianzoli è però sceso in campo solo 2 volte a causa, appunto, della sospensione inflittagli dalla FIFA dopo la sentenza della Commissione Spagnola Antidoping. Dal dicembre 2024 allo scorso maggio si è allenato con il Renate, ma psicologicamente non era ancora nelle migliori condizioni. Una ferita, anzi una cicatrice, che il classe '87 porta tutt'ora.

Nella conferenza stampa di ieri, inoltre, il 38 enne ha avuto modo di sfogare tutta la sua frustrazione, e non solo per la squalifica: "I primi mesi della squalifica sono stati i più duri, non sapevo cosa fare, non sapevo se continuare a giocare - ha dichiarato - ma piano piano ho trasformato la rabbia in voglia di tornare a giocare". Una brutta esperienza dalla quale il Papu ha imparato molto, soprattutto vedendo il comportamento di alcune persone che lo circondavano: "Molte persone sono sparite, quando sei campione ci sono tutti, nei momenti difficili non è sempre così. Ora cerco di vedere di più il lato positivo delle cose".