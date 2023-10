Grazie Moncini, il Brescia pareggia il derby all’ultimo stacco…di testa

Finisce in pareggio il primo derby della storia tra Brescia e Feralpisalò. Allo stacco di La Mantia (Feralpi) risponde la zampata di Gabriele Moncini per le rondinelle.

Il commento di fine gara del tecnico delle rondinelle Daniele Gastaldello: “Nel primo tempo era tutta la squadra che non andava, non solo la difesa. Alla fine è un pari giusto. La Feralpisalò ha dominato nel primo tempo, noi nel secondo. Guardo anche io il lato positivo: sotto 1-0 e contro una squadra che si chiudeva non era facile andare a riprenderla. Ho visto lo spirito e l’ atteggiamento giusto. Potevamo segnare anche prima. Mi piace la reazione, ma bisogna risolvere i problemi dei primi tempi entrando in campo molto più aggressivi”.