I tifosi della Reggiana e il derby di Parma: “Andiamoci senza biglietto”

Scrivono in un comunicato gli ultras reggiani: “La partita che una tifoseria aspetta da sempre non può svolgersi con l’assenza di buona parte di chi c’è sempre stato. Assenza dovuta al numero insufficiente dei biglietti. Invitiamo tutta la città a muoversi con il treno delle 15.42”.

Dal canto suo il sindaco di Reggio, Luca Vecchi, si è detto, come riporta la Gazzetta di Reggio, “sorpreso e allo stesso tempo dispiaciuto. Credo che il tifo organizzato granata raggiungerà sabato pomeriggio Parma in treno tifoseria della Reggiana abbia dimostrato negli ultimi anni una grande maturità. Ridurre in modo così significativo il numero dei biglietti non è da parte mia molto condivisibile”.