Tifosi Reggiana ok per il derby di Parma: ma solo 1200 biglietti…

Il Parma avrebbe voluto aprire l’intero settore ospiti, ma si è resa necessaria la mediazione con le esigenze della Questura...Saranno 1.200 i biglietti a disposizione dei tifosi della Reggiana per il derby con il Parma di sabato alle 18.30.

E' stato lungo e difficile il confronto con la Questura di Parma. Al termine dei dialoghi sulla sicurezza cittadina, dopo le varie tappe che hanno portato alla gestione della trasferta dei tifosi reggiani nella città ducale per il derby del 2 settembre, l’ufficio stampa del Parma ha confermato che saranno solo 1200 i biglietti a disposizione dei tifosi granata

Biglietti in prevendita solo quando la decisione sarà ratificata dalle autorità

Il Parma ha spinto a lungo per aprire tutto il settore ospiti, ma per ragioni di ordine pubblico ci si è fermati a 1200 tagliandi, come conferma Reggionline.com.