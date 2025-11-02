Allo stadio San Nicola di Bari si è giocata l'undicesima giornata di Serie B. Bari e Cesena sono scese in campo con una situazione di classifica molto differente: i padroni di casa con soli 9 punti al quint'ultimo posto, i bianconeri quarti con ben 20 punti conquistati. Torna in Puglia anche il grande ex Michele Mignani, che ha fatto la storia con i colori biancorossi conquistando prima una storica promozione dalla C alla B nella stagione 2021/2022 e poi sfiorando l'anno successivo una clamorosa doppia promozione in Serie A. La cornice è la solita, contestazione del pubblico di casa nei confronti della proprietà e qualche tifoso ospite nel settore ospiti che prova a far sentire la propria vicinanza alla squadra in trasferta.