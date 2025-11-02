Allo stadio San Nicola di Bari si è giocata l'undicesima giornata di Serie B. Bari e Cesena sono scese in campo con una situazione di classifica molto differente: i padroni di casa con soli 9 punti al quint'ultimo posto, i bianconeri quarti con ben 20 punti conquistati. Torna in Puglia anche il grande ex Michele Mignani, che ha fatto la storia con i colori biancorossi conquistando prima una storica promozione dalla C alla B nella stagione 2021/2022 e poi sfiorando l'anno successivo una clamorosa doppia promozione in Serie A. La cornice è la solita, contestazione del pubblico di casa nei confronti della proprietà e qualche tifoso ospite nel settore ospiti che prova a far sentire la propria vicinanza alla squadra in trasferta.
Serie B
Il Bari supera il Cesena di misura: Gytkjaer firma il trionfo biancorosso
Bari-Cesena, primo tempo equilibrato—
Prima frazione di gioco tutto sommato equilibrata, con il Bari leggermente più padrone del possesso palla e gli ospiti più pericolosi. Sfortunato Darboe tra le fila dei biancorossi, costretto ad uscire per infortunio dopo appena un quarto d'ora. L'occasione più ghiotta ce l'ha proprio il Cesena, che va molto vicino alla rete del vantaggio con Shpendi, che di piatto destro colpisce a botta sicura da posizione ravvicinata ma trova un prontissimo Cerofolini a respingere la sfera di gioco e a blindare la porta. Il primo tempo termina così senza altre grandi opportunità per sbloccare il match.
Gytkjaer regala i tre punti a Caserta—
Con l'inizio del secondo tempo parte forte il Bari che si rende pericoloso con una conclusione al 48' di Antonucci, respinta prontamente da Klinsmann. I minuti passano e la gara procede sulla falsa riga dei precedenti 45 minuti. Al 70' svarione difensivo dei biancorossi che rischiano grosso, ma il Cesena non riesce ad approfittarne per concludere a rete dopo una mischia in area, mentre cinque minuti dopo episodio dubbio in area di rigore degli ospiti, con i galletti che reclamano un calcio di rigore a causa di un contatto sospetto. Al minuto 79' si sblocca il match: cross dalla destra di Dickmann e colpo di testa perentorio di Cristian Gytkjaer, che sigla la rete dell'1-0. Arriva il minuto 87 e il Cesena ottiene un calcio di punizione da ottima posizione al limite dell'area di rigore, che viene però respinta dalla barriera biancorossa.
I quattro minuti di recupero non portano a nessuna azione degna di nota e la gara si conclude così col risultato finale di 1-0. Secondo trionfo di fila per il Bari, dopo la vittoria di misura con il Mantova dello turno precedente. Per il Cesena stop importante che compromette un cammino finora ottimo. I biancorossi salgono così a 12 punti, mentre gli ospiti restano fermi a 20. Per la prima volta in stagione, la squadra allenata da mister Caserta esce dal San Nicola tra gli applausi dei suoi tifosi.
Bari-Cesena 1-0, il tabellino—
Bari (3-4-2-1): Cerofolini, Meroni, Nikolaou, Pucino, Dickmann, Dorval, Antonucci (dal 58' Gytkjaer), Darboe (dal 16' Verreth), Maggiore (dal 58' Braunoder), Castrovilli (dal 78' Partipilo), Moncini (dal 78' Cerri). Allenatore: Fabio Caserta
Cesena (3-5-2): Klinsmann, Ciofi, Zaro, Mangraviti, Berti (dall'81' Olivieri), Castagnetti (dal 65' Bastoni), Francesconi, Frabotta (dal 58' Adamo), Ciervo (dall'81' Celia), Blesa, Shpendi (dal 65' Diao). Allenatore: Michele Mignani.
Ammoniti: Ciervo (Cesena), Meroni (Bari)
Marcatori: Gytkjaer (78')
