Il pari nel derby scalda il Lecco: Fabregas, troppo tiki-taka…

Il Lecco è tornato da Como con la convinzione di aver giocato un derby alla pari. Contro un Como molto ambizioso. Partita non bella, ma a Lecco c'è la convinzione di aver creato più occasioni da gol rispetto ai rivali padroni di casa. Del resto il Como deve ancora metabolizzare il tiki-taka di Fabregas.

"Faccio i complimenti a tutti, da chi è entrato in campo dal primo minuto a chi è subentrato – ha detto a fine match mister Emiliano Bonazzoli -. Il gol sbagliato da Lemmens? È stato tutto molto veloce, dopo il palo di Crociata. La palla gli è rimasta un po’ sull’interno e non è riuscito a colpirla bene, peccato perché non c’era più nemmeno il portiere...".