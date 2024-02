La Cremonese dà il benvenuto al bomber orange: ecco Johnsen

Norvegese di Skien, classe 1998, attaccante, Johnsen ha mosso i primi passi nel calcio con il Tiller per poi passare al settore giovanile del Rosenborg. E’ del 2015 il trasferimento in Olanda, all’Heerenveen prima quindi all’Ajax dove è stato schierato 44 volte in Eerste Divisie con la seconda squadra dei “lancieri”.

Nel 2019 arriva il passaggio allo P.E.C. Zwolle, dove va in rete 10 volte in 33 partite. Risale alla stagione successiva l’inizio della sua esperienza italiana con il Venezia, club con il quale è sceso in campo 26 volte in Serie A e 86 in Serie B per un totale di 10 gol e 16 assist.