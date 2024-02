Lecco e Como pareggiano: martedì il derby del Lario, bicchieri stadio svolta “green”

Ora anche lo stadio avrà i suoi bicchieri ecologici, ovviamente tutti blucelesti. 2Da qualche tempo pensavamo a questa iniziativa - spiega Marco Valsecchi, titolare dello Shamrock e gestore dei bar dello stadio a Leccoonline.com - ed è bello lanciarla proprio in occasione di una partita importante come il derby del lago, che mancava in Serie B da oltre 50 anni. Per non creare problemi ai nostri tifosi, i bicchieri verranno inizialmente utilizzati nei bar della tribuna e dei distinti, mentre in curva nord saranno solo “facoltativi”, nel senso che chi vorrà potrà continuare a usare quelli usa e getta. Questi prodotti, realizzati da “Amico Bicchiere” di Genova, sono molto belli, colorati, ecologici e capaci di garantire anche una migliore bevuta della birra rispetto a quelli di plastica. Negli stadi della Germania e di altri Paesi europei sono la normalità".