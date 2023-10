Lecco, frattura a omero braccio sinistro per Di Nunno: ricoverato a Milano

Così il club bluceleste ha comunicato oggi l’incidente occorso al suo dirigente. Il patron e amministratore delegato del Lecco non potrà prendere parte alla trasferta di Cosenza, e, come riporta leccochannelnews.it, probabilmente dovrà rimanere fermo a lungo, a causa della frattura rimediata in azienda a Cormano (Milano). Di Nunno è ricoverato in codice verde e in attesa di sottoporsi all’operazione chirurgica prevista per lunedì: nella zona dell’arto interessato saranno inserite delle placche, necessarie per impedire che l’articolazione possa muoversi e che l’infortunio possa diventare ancora più grave. “Mi sono spaccato il braccio, dovrò mettere la placca e fare la riabilitazione. Ne avrò per due o tre mesi”, ha spiegato in collegamento prima della conferenza stampa pre Cosenza di mister Foschi.