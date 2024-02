Lecco, vendita biglietti e modifica viabilità: è già derby contro il Como

Il Lecco è ultimo in classifica ma avverte il fascino del derby e spera di utilizzare la trasferta sul campo della Ternana come rampa di lancio in vista della sfida casalinga con il Como.

Simone Balocco 23 febbraio - 15:54

Il Lecco deve ancora affrontare la trasferta di Terni di domani 24 febbraio, ma nel frattempo ha aperto la vendita dei biglietti per il derby con il Como che si giocherà martedì 27 alle ore 20:30.

La vendita dei biglietti del derby Lecco-Como per i tifosi blucelesti è iniziata alle ore 15:00 di oggi 23 febbraio

Le operazioni di vendita termineranno sino a fine primo tempo della gara di martedì. Il prezzo del biglietto sarà di 18 euro intero e 15 euro ridotto (ridotto per over 65 e donne). Fortemente consigliato l’acquisto dei tagliandi online. Vietata la vendita dei biglietti dei settori locali ai residenti della provincia di Como. Anche i per i tifosi del Como la vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) ha preso il via oggi, venerdì 23 febbraio dalle ore 15:00 ma terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita.

Martedì sera in occasione del derby, in prossimità dello stadio Rigamonti-Ceppi, le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste. In particolare verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli e via Cantarelli e nelle aree di sosta di via Mattei dalle 16 alle 24.

