Sampdoria, nel 1982 Francis e Mancini fecero entrambi gol e assist nella stessa partita...

A Bogliasco la conferenza stampa del tecnico Attilio Lombardo si è trasformata in un momento di grande emozione, con un applauso spontaneo da parte dei presenti dopo la sua commozione per il traguardo della Sampdoria. Il tecnico, protagonista della salvezza, ha vissuto settimane intense e cariche di pressione, affrontate con determinazione e un forte senso di appartenenza ai colori blucerchiati. Figura al tempo stesso di guida e tifoso, Lombardo ha portato sulle spalle una doppia responsabilità che ha accompagnato tutto il suo percorso, trovando poi nella vittoria decisiva e nel sostegno della tifoseria un momento di liberazione e soddisfazione personale.

GENOVA, ITALIA - 16 MAGGIO: Marco Lanna presidente della Sampdoria (2° da L) e alcuni ex giocatori della Sampdoria (da L a R: Gianluca Pagliuca, Attilio Lombardo, Pietro Vierchowod, Marco Branca, Ivano Bonetti, Giovanni Invernizzi, Moreno Mannini e Fausto Pari) posano per una foto davanti ai tifosi prima del calcio d'inizio della Serie A match tra UC Sampdoria e ACF Fiorentina allo Stadio Luigi Ferraris il 16 maggio 2022 a Genova, Italia. (Foto di Getty Images)

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Le dichiarazioni di Lombardo

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"Al fischio finale col Südtirol ho pensato tantissimo, tante belle situazioni, non mi aspettavo questo da tutto lo stadio, sono sincero. Però sono cose che fanno vedere la persona e l’uomo. Emozione incredibile. Quello che mi piace di più di questa gente è quando vedo i bambini che mi ringraziano. Che poi non mi devono ringraziare, ho fatto solo il mio lavoro. Ho dato tutto, molti mi hanno chiesto chi me lo fa fare. Io però rifarei tutto”.

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L'esperienza alla Sampdoria

Perrestano soprattutto le emozioni di un percorso intenso alla guida della, segnato anche dall’affetto ricevuto dai più giovani tifosi che non avevano vissuto la sua carriera da calciatore ma lo hanno conosciuto nel ruolo di tecnico. Una responsabilità importante, che molti avrebbero evitato ma che lui ha scelto di assumersi con convinzione fin dall’inizio. Col passare delle settimane, la certezza di aver fatto la scelta giusta si è rafforzata, fino alla consapevolezza di aver speso ogni energia senza rimpianti. Ora guarda al finale di stagione con grande partecipazione emotiva, pronto a vivere l’ultimo atto e ad abbracciare idealmente tutti i protagonisti di questo traguardo, in attesa di definire il proprio futuro.

IL RINGRAZIAMENTO ALLA SAMP - "Sento di avere dato tutto me stesso per questa piazza, se dovessi guardare indietro rifarei tutto da capo senza problemi. Tanti messaggi prima che accettassi mi chiedevano chi cavolo me l’ha fatto fare. E invece io me lo sentivo dentro, conoscevo i ragazzi e chi era qui d tanto tempo, conoscevo le qualità e potevano tirare fuori ancora di più.

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