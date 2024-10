Mantova-Brescia, Maran: “Oggi ho capito perché è così difficile giocare qui”

Al Martelli, il derby lombardo tra Mantova e Brescia si chiude 1-1. La formazione di Rolando Maran incappa nel primo pareggio stagionale, portandosi a 13 punti, sei lunghezze dalla capolista Pisa. I biancoblu passano in vantaggio all'inizio della ripresa grazie a un'iniziativa personale di Borrelli, che batte Sesta con un sinistro preciso. All'82', il Mantova trova il gol del pareggio sugli sviluppi di un calcio di punizione con Debenedetti e condanna il Brescia, che non trova l'inerzia per cambiare il risultato.

Lo stesso Maran , nella conferenza post partita, ha dichiarato: “Oggi è stata una giornata strana per noi, come i mezzi acciacchi che hanno condizionato la partita. Non è stata la nostra miglior giornata, eppure siamo sempre stati in partita. Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari, poi abbiamo preso gol su punizione. Non abbiamo l’energia che mettiamo sempre: il Mantova è stato bravo a evidenziare questo".

L'allenatore altotesino, infine, ha elogiato il lavoro di Possanzini: "Abbiamo preso un punto dove tutti hanno perso: oggi ho capito perché è così difficile giocare qui. All’intervallo volevo alzare la pressione mettendo un’energia più forte: non riuscendo a fare questo, volevo avere il campo più coperto per costruire azioni diverse come quella del gol. Se Galuppini non calcia una super punizione, portiamo via i tre punti. Mi ha fatto piacere riincontrare Possanzini: ha le idee chiare e sono molto felice per lui. Non so ancora le condizioni di Bisoli, ma anche Olzer e Verreth hanno preso botte pesanti. Non eravamo abituati a pareggiare, ma oggi è un punto importantissimo”.