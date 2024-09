Miguel Veloso si ritira dal calcio ed entra nello staff tecnico del Pisa

Miguel Veloso ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a 38 anni. Il portoghese rimane al Pisa ma in un'altra veste ...

"Pisa Sporting Club - si legge in una nota ufficiale - è lieto di comunicare l’inserimento in organico di Miguel Luis Pinto Veloso con la qualifica di Collaboratore Tecnico dello Staff guidato da Filippo Inzaghi.

Dopo aver chiuso proprio con indosso la maglia nerazzurra (27 presenze, 1 gol, 3 assist) una lunga e prestigiosa carriera da calciatore, che lo ha visto protagonista in Club importanti (Sporting Lisbona, Genoa, Dinamo Kiev e Verona) e con la Nazionale lusitana (56 presenze, 3 gol) Miguel Veloso ha deciso di intraprendere questa nuova esperienza professionale. E lo farà, a partire da oggi, restando sotto la Torre, con il Pisa Sporting Club

A Miguel rivolgiamo i nostri migliori auspici perché possa in questo ruolo vivere le stesse emozioni e lo stesso importante percorso vissuto sul terreno di gioco".

Veloso sui social

Il portoghese ha annunciato anche sui suoi social che non giocherà più: "Dopo tanti anni sul campo, dopo tante battaglie, emozioni e vittorie, è arrivato il momento di dire addio al calcio giocato. Non è stata una decisione facile, ma è il momento giusto per voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo.