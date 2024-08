Lo Spezia ci riprova: sgambetto quasi riuscito nel derby a Pisa

L'anno scorso lo Spezia ha vinto a Pisa, centrando una vittori chiave per la salvezza. Questa volta, all'esordio nel nuovo campionato di Serie B, contro un Pisa favorito, gli aquilotti si sono portati sul 2-0, per poi finire in parità 2-2.

Non mancano le polemiche pisane sugli episodi: "Sul ‘rigore’ dal campo per noi era rigore. Per me c’era stato il contatto con le gambe, mi sembra quanto meno strano. Non guardiamo a questo però, oggi mi porto a casa quello che abbiamo fatto di buono. Una reazione così mi lascia ben sperare".