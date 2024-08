Derby con il Pisa, D’Angelo: “Il tifo ci darà una mano”

Il tecnico dello Spezia, Luca D'Angelo, si prepara al derby contro il Pisa consapevole delle difficoltà che ci saranno all'Arena Garibaldi, ma fiducioso nelle capacità della sua squadra: "Tanti spezzini in Toscana? Ci fa piacere".

Emanuele Giacometti Redattore 17 agosto 2024 (modifica il 17 agosto 2024 | 12:01)

Stasera all'Arena Garibaldi va in scena il derby Pisa-Spezia. Una sfida molto accesa e sentita, vietata ai deboli di cuore. Davanti agli oltre 8.000 dell'Arena di cui 1500 di fede spezzina, ecco la prima giornata del campionato di serie B. Il grande ex Luca D'Angelo, ora allenatore dello Spezia, ieri ha parlato nella consueta conferenza della vigilia. Lui conosce bene l'ambiente e mette tutti in guardia.

Spezia le parole di D'Angelo — "Il Pisa è molto forte, sarà una partita dura -ha subito sottolineato D'Angelo- ma abbiamo le possibilità per mettere in difficoltà gli avversari. Felice per la vicinanza dei nostri tifosi.

Il Pisa ha fatto una campagna acquisti intelligente perché è stata mantenuta l’ossatura della squadra della scorsa stagione e inseriti giocatori molto forti. Per quanto riguarda lo Spezia, con la partenza di Verde il livello tecnico si è abbassato, però con l’arrivo di Soleri siamo cresciuti in fisicità. Per il resto la squadra è quella della passata stagione".

D'Angelo sul derby — "Affronteremo una squadra molto forte, in un ambiente caldissimo. Dovremo giocare bene dal punto di vista tattico, non sbagliando le scelte, poi serviranno corsa, intensità e voglia di fare: la partita sarà di quel tenore.

A centrocampo ci mancherà Cassata, poi abbiamo sei difensori con Benvenuto. La rosa del Pisa è sicuramente più ampia. Bisogna essere rispettosi del lavoro fatto dalla proprietà che ha chiesto un ridimensionamento economico. Per me non è stato una sorpresa, sta a noi essere bravi a calarci nel campionato".

D'Angelo sui tifosi — "Ci fa molto piacere la vicinanza della gente, la avvertiamo. Il fatto che tanti tifosi saranno a Pisa ci dovrà dare ulteriori stimoli a spingere al massimo".