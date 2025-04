Modena-Reggiana, dove vedere il Derby in diretta tv e streaming

Ecco dove si potrà vedere la partita tra Modena e Reggiana , valevole per la 35ª giornata di Serie B . Il match si giocherà domani alle ore 15:00 allo Stadio Alberto Braglia . All'andata, la squadra allenata da Paolo Mandelli ha vinto fuori casa 0-1 grazie alla rete del portoghese Pedro Mendes . I gialloblù non vincevano a Reggio Emilia contro i granata da 74 anni.

Come arrivano le due squadre al match

Il Modena, in questo momento, è in zona Play-off con 44 punti collezionati in 34 partite, a pari merito con Bari e Cesena. Nelle ultime 5 partite di campionato, i Canarini hanno collezionato 3 vittorie contro Catanzaro, Pisa e Bari vincendo con lo stesso risultato (2-1) e hanno perso contro Juve Stabia (2-1 fuori casa) e Sassuolo (1-3 in casa). La squadra gualloblu vuole restare in zona Play-off fino alla fine della stagione, per puntare all'obiettivo finale: la Serie A.