Il 75esimo Derby romagnolo tra queste due squadre mette in palio punti molto importanti

Jacopo del Monaco 30 aprile 2025 (modifica il 30 aprile 2025 | 09:14)

Domani, alle ore 15:00, Modena e Reggiana scenderanno in campo in occasione della 35ª giornata di Serie B. Il match, che si disputerà allo stadio Alberto Braglia, mette in palio punti importanti sia per la permanenza in zona play-off che per la salvezza. La gara d'andata si è disputata il 14 dicembre 2024 e i gialloblù vinsero 0-1 grazie al gol di Pedro Mendes al minuto 20. Ecco i precedenti tra le due squadre dell'Emilia Romagna.

Modena-Reggiana, i precedenti tra le due squadre Il match tra Modena e Reggiana viene chiamato anche derby del Secchia. Questo nome deriva dal fiume che segna il confine tra le città delle due squadre che militano in Serie B. Dalla stagione 1924/1925 a quella in corso, i precedenti tra le due squadre sono 74. La maggior parte delle partite, ben 32, è terminata in parità mentre i granata ne hanno vinte 24 ed i gialloblù 18. I reggiani hanno dalla loro parte anche la statistica dei gol segnati: 74 contro i 65 segnati dai modenesi.

Modena-Reggiana, gli incroci particolari in Serie B In Serie B, le due squadre si sono affrontate 39 volte. Il primo match in cadetteria risale alla stagione 1940/1941 e finì 3-3. In B, i Canarini hanno vinto 10 volte, mentre la Regia ne ha vinte 11. I restanti 18 match sono finiti in parità. All'andata, la squadra modenese ha vinto 0-1 e una sua vittoria a Reggio Emilia mancava dal 15 ottobre 1950, quindi da ben 74 anni. Tenendo conto solo dei match di Serie B giocati in casa del Modena, le statistiche vanno quasi a favore della squadra di Paolo Mandelli. I gialloblù, tra le mura amiche, infatti, hanno collezionato 8 vittorie e 10 pareggi. La squadra granata, invece, ha vinto solo una volta: stagione 1990/1991, vittoria per 0-2 grazie alle reti di Stefano Melchiori e Stefano De Agostini.