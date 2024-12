Mandelli festeggia il derby: “È la vittoria di una città intera”

Il tecnico del Modena ha espresso tutta la propria soddisfazione in conferenza: "È una grande gioia, una bellissima soddisfazione. Penso sia la vittoria di tutta la città, che in settimana si è unita e lo abbiamo percepito, a partire dai tifosi, fino alla dirigenza e alla stampa, la squadra ha davvero percepito questa unione, il record negativo qui a Reggio dava fastidio a tutti. La partita è stata sofferta, è logico che se avessimo trovato il raddoppio avremmo chiuso con più tranquillità, ma abbiamo concesso pochissimo e siamo molto contenti".

"Sicuramente la squadra in questo mese ha avuto motivazione, le difficoltà possono esserci. Si è percepito in città un senso di unione per sfatare un dato storico fastidioso. - ha proseguito Mandelli - I ragazzi hanno percepito questa volontà forte di tifosi e società. Questo flusso di energia potrebbe trasformarsi in pressione controproducente, ma loro hanno dimostrato qualità e hanno dato tutto in campo".