Le pagelle di Reggiana-Modena: il derby è deciso da Pedro Mendes. Ecco voti e giudizi del match

Enrico Pecci Redattore 14 dicembre - 19:55

Il Derby del Secchia va al Modena. Colpo esterno dei gialloblù sul campo della Reggiana, decide Pedro Mendes nel primo tempo. Una vittoria meritata che proietta la squadra di Mandelli a ridosso della zona playoff. Ecco i voti e i giudizi del match: le pagelle di Reggiana-Modena.

REGGIANA

Bardi 6 - Non può fare nulla sul destro a botta sicura di Pedro Mendes. In altre occasioni però, almeno un paio, compie interventi decisivi che tengono in partita i granata.

Libutti 5,5 - Va spesso in difficoltà sulla fascia destra e non riesce ad incidere in fase offensiva. Si fa notare solo per la respinta decisiva sulla conclusione a colpo sicuro di Santoro. Dall'84' Gondo s.v.

Meroni 6 - È uno dei pochi in maglia granata a reggere gli attacchi di Pedro Mendes e compagni. Si disimpegna con lucidità ed attenzione.

Lucchesi 5,5 - Pedro Mendes calcia tutto solo sugli sviluppi del calcio d'angolo che decide la partita. Anche lui non è esente da colpe ed in generale è spesso in affanno.

Fontanarosa 5 - Soffre Palumbo nella prima ora di gioco e Viali corre ai ripari. Gara da dimenticare per il classe 2003. Dal 69' Fiamozzi 5,5 - Si fa subito ammonire e non entra mai in partita.

Kabashi 5 - È sempre in affanno e commette tanti errori tecnici, andando sempre più in confusione. Senza dubbio tra i peggiori dei suoi. Dal 69' Girma 5,5 - Prova a liberarsi e ad incidere negli ultimi 20 minuti di gara, ma di fatto non è mai pericoloso.

Sersanti 6 - Gioca una partita ordinata a centrocampo in un derby piuttosto complicato per quasi tutti i compagni. Si fa notare per tecnica e personalità.

Portanova 5,5 - Si spegne dopo il bel gol che gli viene annullato al secondo minuto di gioco. Un episodio che lo condiziona e ha di fatto girato il match.

Vergara 6 - È uno dei più attivi con la sua velocità e i dribbling tentati sulla fascia sinistra. Sostituzione un po' a sorpresa ad inizio secondo tempo. Dal 58' Vido 6 - Entra e sfiora subito il gol di testa, trovando una grande parata di Gagno. Basta questa occasione per diventare uno dei più pericolosi dei suoi.

Pettinari 5,5 - Serve un grande assist per Portanova in occasione del gol annullato. Da quel momento, però, lotta con la difesa gialloblù e molto spesso ha la peggio. In ombra.

Marras 6,5 - È sempre nel vivo dell'azione granata e l'ultimo a mollare. Tenta diverse conclusioni in porta ed è di gran lunga il più pericoloso dei suoi.

All. Viali 5 - Il gol annullato dopo 2 minuti dà coraggio al Modena ed impaurisce la sua Reggiana: vittoria meritata dei canarini che hanno creato molte più occasioni rispetto ai granata. Manca ancora la continuità nei risultati.

MODENA

Gagno 6,5 - Non è molto impegnato, ma diventa decisivo con il super intervento sul colpo di testa di Vido nella ripresa.

Dellavalle 6,5 - Tiene testa ad un cliente scomodo come Vergara ed è sempre lucido e attento in copertura. Gara senza sbavature.

Zaro 7 - Dietro è praticamente perfetto e va anche vicino al gol del raddoppio, lo ferma solo la traversa. Prestazione super.

Cauz 6,5 - È sempre al posto giusto nel momento giusto e non sbaglia praticamente nulla nella propria area di rigore.

Magnino 6 - È uno dei meno coinvolti ed appariscenti al Mapei Stadium, ma svolge il suo compito con grande diligenza. Dall'86' Caldara s.v.

Gerli 6,5 - Gestisce il ritmo della sua squadra con grande personalità ed è sempre al comando dell'azione gialloblù. Playmaker. Dal 73' Battistella 6 - Entra bene in partita nonostante il cartellino giallo immediato: nel finale è pericoloso anche in contropiede.

Santoro 6,5 - Ha un paio di ottime occasioni che non riesce a sfruttare, ma è sempre nel vivo del gioco ed incisivo in zona d'attacco.

Cotali 6,5 - È una spina nel fianco della difesa della Reggiana, sempre intraprendente ed incisivo sulla fascia. Dal 68' Idrissi 6 - Aggiunge sostanza alla sua squadra nel momento di difendere il risultato.

Palumbo 7 - Guida la squadra gialloblù con la solita classe ed è come al solito pericolosissimo sui calci piazzati. Illumina il Modena al Mapei Stadium.

Caso 6 - Una buona prestazione sporcata dalla clamorosa occasione sprecata nel primo tempo. Nel complesso, però, la sua prova è sufficiente. Dal 68' Duca 6 - È subito incisivo nella metà campo avversaria. Buon ingresso.

Mendes 7 - L'acquisto più caro della storia del Modena risponde presente in una delle partite della stagione per i gialloblù. Il derby lo decide lui con una rete da attaccante vero, cinico in area di rigore. Match-winner. Dall'86' Gliozzi s.v.

All. Mandelli 7 - Il suo Modena la sblocca presto e domina per lunghi tratti del derby. I gialloblù producono molto e vanno vicini al raddoppio in diverse occasioni. Vittoria meritatissima.

