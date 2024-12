Reggiana-Modena 0-1, decide Pedro Mendes: il derby è gialloblù

Reggiana-Modena, primo tempo: gol annullato a Portanova, la sblocca Mendes

Il derby si accende subito con la rete immediata di Portanova annullata dal Var. Al secondo minuto di gioco Marras ruba palla sulla trequarti servendo in avanti Pettinari, tocco di prima intenzione per l'inserimento in area di rigore di Portanova. Il centrocampista non sbaglia davanti alla porta e realizza il gol del vantaggio granata. Interviene però il Var: la rete è annullata per un fallo iniziale di Marras nel recupero palla. È tutto regolare, invece, al minuto 20 quando a sbloccare il derby è Pedro Mendes. Calcio d'angolo dei canarini, dopo un batti e ribatti ed il disimpegno sbagliato della difesa della Reggiana il pallone finisce sui piedi dell'attaccante. L'ex Ascoli, di prima intenzione, calcia nell’angolino portando in vantaggio la squadra di Mandelli. Il gol sblocca il match del Mapei Stadium e la formazione gialloblù. Dopo l'1-0 arrivano altre due grandi occasioni per gli ospiti con la traversa colpita da Zaro sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mentre al 41' Caso si divora il raddoppio. Le squadre rientrano negli spogliatoi con l'inerzia tutta dalla parte del Modena.