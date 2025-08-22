Monza-Mantova, dove vedere il derby lombardo in tv e streaming live

Tornano in campo le squadre della cadetteria. L'obiettivo per tutte sarà il raggiungimento della Serie A e domani è già giorno di derby

Jacopo del Monaco 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 18:32)

La Serie B inizierà questa sera, ma nella giornata di domani offrirà ai propri spettatori un derby tutto lombardo tra il Monza ed il Mantova ed ecco dove si potrà vedere. Le due squadre si affronteranno domani sera alle ore 21:00 presso l'U-Power Stadium.

La situazione dei due club alla vigilia della sfida — La scorsa stagione, il Monza ha chiuso al 20esimo ed ultimo posto in Serie A e ha conosciuto il dolore della retrocessione. Con la nuova proprietà proveniente dagli Stati Uniti ed un nuovo allenatore, Paolo Bianco, i biancorossi faranno tutto il possibile pur di tornare nella massima competizione del nostro Paese. Dopo alcune amichevoli, tra cui due sconfitte contro Atalanta ed Inter, i Brianzoli hanno giocato i trentaduesimi di Coppa Italia e hanno preso in casa contro il Frosinone col gol di Kvernadze al 92'.

Per quanto riguarda il Mantova, invece, hanno chiuso il proprio campionato di Serie B al 14esimo posto con 44 punti, a +2 dalla zona play-out. La squadra allenata fa Davide Possanzini punterà ancora una volta a salvarsi, provando anche a rivelarsi come una delle sorprese di questa stagione cercando di raggiungere la zona Play-off. Dopo aver disputato diverse amichevoli, vincendone soltanto due contro Castiglione e Carpenedolo, anche i Virgiliani hanno fatto il loro esordio stagionale nella coppa nazionale, ma hanno perso 4-0 in casa del Venezia.

Probabili formazioni — I tecnici delle due squadre, salvo imprevisti, faranno affidamento sui rispettivi titolari.

MONZA (3-4-2-1): Thiam, Brorson, Izzo, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Colombo, Ciurria; Colpani, Caprari; Dany Mota. All: Bianco

MANTOVA (4-2-3-1): Festa, Radaelli, Mantovani, Castellini, Maggioni; Trimboli, Majer; Galuppini, Falletti, Caprini; Mancuso. All: Possanzini

Monza-Mantova, dove vedere la partita — Il derby lombardo tra Brianzoli e Virgiliani si potrà vedere sia su DAZN che su Amazon Prime Video, facendo l'abbonamento a LaB Channel.