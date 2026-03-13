Monza-Palermo, statistiche e precedenti del big match di Serie B

I due club che giocheranno contro nella giornata di domani si trovano nella top 5 del campionato cadetto

Jacopo del Monaco 13 marzo - 19:00

Uno dei match che andrà in scena nel weekend calcistico che sta per iniziare metterà di fronte il Monza ed il Palermo. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della trentesima giornata della Serie B. La sfida tra biancorossi e rosanero avrà inizio alle ore 17:15 di domani pomeriggio e si disputerà presso l'U-Power Stadium. Aspettando il calcio d'inizio da parte di Doveri per quest'importante sfida del campionato cadetto, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra i due club.

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Monza-Palermo, i precedenti — La sfida che andrà in scena nella giornata di domani metterà di fronte due club che si trovano nella top 5 del campionato cadetto e puntano entrambe alla promozione in Serie A. I biancorossi allenati da Paolo Bianco occupano la seconda posizione con 60 punti e nella scorsa giornata di B hanno perso 4-2 in casa dello Spezia. I rosanero che hanno come allenatore l'ex attaccante del MilanFilippo Inzaghi, dal canto loro, si trovano al quarto posto in classifica avendo totalizzato 57 punti e la scorsa settimana hanno vinto di misura in trasferta contro la Carrarese grazie al ventesimo gol in questa Serie B del centravanti finlandese Joel Pohjanpalo.

In tutta la loro storia, le due squadre hanno giocato contro in 44 occasioni, la prima di queste risale all'edizione della seconda divisione nazionale 1954/1955 e, nel match d'andata, il Palermo ha battuto 2-0 la squadra lombarda con le reti di Trabattoni e Lucchesi. Ad oggi, il club proveniente dalla Sicilia ha un leggero vantaggio sui padroni di casa di domani avendo ottenuto 17 vittorie, l'ultima delle quali il 5 giugno 1994 con gol su punizione realizzato da Roberto Biffi. I brianzoli, dal canto loro, hanno ottenuto la vittoria 14 volte, mentre gli incontri terminati in parità. Un match tra le due squadre non finisce in pareggio dall'1-1 del 19 gennaio di quarant'anni fa. La statistica dei gol, invece, tende leggermente in favore del Monza visto che ne ha segnati 51, soltanto uno in più delle Aquile.

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Le statistiche dell'incontro in cadetteria — Le due squadre si sono sfidate principalmente in Serie B e, sono in tre occasioni, in Coppa Italia. Ciò significa che le sfide tra biancorossi e rosanero nel campionato cadetto sono state 41 e le statistiche dicono: 16 vittorie delle Aquile; 13 volte in cui il Monza ha vinto ed altrettanti pareggi. Nell'edizione attualmente in corso della cadetteria, i due club sono tornati ad affrontarsi ben trentun'anni dopo l'ultima volta e, nel match d'andata, la squadra lombarda ha vinto 0-3 al Barbera grazie alle reti di Dany Mota, Armando Izzo e Paulo Azzi.

Nella giornata di domani, i biancorossi ospiteranno il Palermo nella propria città per la ventunesima volta nella loro storia. Tra le mura amiche, il Monza ha un buonissimo rendimento in cadetteria contro la squadra siciliana: 11 vittorie, sette pareggi e soltanto due sconfitte. Gli unici successi del Palermo contro i brianzoli allo 0-1 del 5 aprile 1964, incontro deciso dalla rete di Giorgio Fogar, ed allo 0-2 datato 14 febbraio 1971 grazie ai gol realizzati da Edy Reja e Silvino Bercellino.

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