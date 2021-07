Niente derby con il Catanzaro: in B il Cosenza se la vedrà con Reggina e Crotone

Non ci sarà il ritorno del derby fra Cosenza e Catanzaro, tutta colpa del Chievo...

Quello fra Cosenza e Catanzaro è il derby di Calabria per eccellenza, un derby storico e senza esclusione di colp i. Sembrava destinato a tornare, ma la risalita del Cosenza a spese del Chievo escluso dal campionato rimanda ancora l'occasione per un nuovo confronto.

Fa da contraltare a tutto questo il fatto che dopo 20 anni ci saranno tre squadre calabresi nel campionato cadetto. Il primo derby 2021-22 per il Cosenza sarà a fine settembre contro la Reggina dell’ex Modesto che tornerà al “Marulla” per la prima volta d’avversario. Per la sfida contro la Reggina bisognerà attendere i primi di novembre.