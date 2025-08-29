Palermo-Frosinone, dove vedere la gara di serie B in TV e streaming LIVE

Alla scoperta della suggestiva sfida tra i siciliani e i ciociari per dare una sterzata subito positiva all'avvio del campionato dopo un esordio già molto positivo

Alessia Bartiromo 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 20:32)

La seconda giornata di serie B entra nel vivo da oggi con il primo anticipo tra Reggiana ed Empoli, proseguendo con le gare del sabato. Tra queste spicca Palermo-Frosinone, in programma il 30 agosto alle ore 21 allo stadio Renzo Barbera, promettendo spettacolo in campo e grandi ambizioni. Dopo un esordio importante e vincente per entrambe, il focus è sui tre punti in palio, cercando già di fissare le primissime gerarchie. Scopriamo dove vedere Palermo-Frosinone e tutte le ultime informazioni sulle probabili formazioni e il momento di forma delle due squadre.

Il momento delle due squadre — L'esordio stagionale in serie B è stato molto positivo per il Palermo, che ha conquistato una convincente vittoria nella prima giornata contro la Reggiana. Le ambizioni del club sono note e con Filippo Inzaghi in panchina l'obiettivo è il salto di categoria. Non sarà però né semplice né scontato, con un'importante cura a ogni dettaglio. Si riparte dalle certezze, come il talento e la concretezza di Pohjanpalo già in goal alla prima, la trazione anteriore di Brunori e Bardi tra i pali, per un gruppo solido trascinato da una tifoseria come sempre caldissima.

Anche per il Frosinone la prima stagionale in campionato è stata molto positiva, superando in scioltezza l'ostacolo Avellino tra le mura amiche. In rete subito al 4' Koutsoupias e Marchizza al 28' a mettere al riparo il risultato che non è più cambiato, lanciando un messaggio forte alle avversarie. Persino il cartellino rosso a Calvani al 62' non ha mutato gli equilibri in campo, con un grande carattere impresso da mister Alvini e una tifoseria ugualmente affezionata.

Le probabili formazioni — Per il Palermo la buona notizia è il recupero di Gomes che al momento però, non partirà titolare dopo lo stop per infortunio. Filippo Inzaghi non vuole cambiare troppo, confermando in gran parte l'undici che ha ben figurato all'esordio stagionale contro la Reggiana la scorsa settimana, con compattezza, fantasia ed esperienza. Un 3-4-2-1 solido, con un ballottaggio da sciogliere tra Peda e Diakitè.

Più complessa invece la situazione in casa Frosinone: assenti Gori, Sherri e Corrado insieme allo squalificato Calvani, che ha ricevuto un cartellino rosso al 62' del match precedente contro l'Avellino. Il tecnico Alvini è intenzionato a scegliere Kvernadze dietro la punta Raimondo e a difendere i pali ci sarà ancora Palmisani.

PALERMO (3-4-2-1): Bardi; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Brunori, Gyasi; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono A., Biraschi, Bracaglia, Marchizza; Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Barcella, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Massimiliano Alvini

Dove vedere Palermo-Frosinone in tv e in streaming live — Scopriamo quindi dove vedere Palermo-Frosinone in tv e in streaming live. Il match sarà visibile come di consueto su Dazn per gli abbonati in streaming live e on demand con un ampio pre e post partita, le interviste ai protagonisti e numerosi approfondimenti. Tramite l'app sarà possibile seguire la partita anche da pc, tablet e smartphone con i servizi interattivi della Fan Zone dove commentare live la partita insieme agli altri tifosi collegati.