Cremonese-Palermo: i tre migliori acquisti estivi delle due squadre

Da Augello a Baschirotto, passando per Gyasi: entrambe le dirigenze credono molto in questa stagione. Da una parte gli uomini di Nicola puntano alla salvezza, dall'altra il sogno dei rosanero è la promozione

Alessandro Savoldi 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 18:16)

Cremonese e Palermo si sfidano nel primo turno della nuova Coppa Italia. Scopriamo insieme i migliori acquisti di ciascuna delle due formazioni in questa sessione estiva di calciomercato. Appuntamento per la partita sabato 16 agosto alle 21.15, in casa dei lombardi.

I tre migliori acquisti della Cremonese — La Cremonese è stata molto attiva sul mercato in questa sessione estiva, rinforzando la squadra dopo la promozione in Serie A. Tra i nuovi volti dei grigiorossi quello per il quale c'è più attesa è sicuramente Federico Baschirotto. L'ex difensore centrale e capitano del Lecce ha già dimostrato di essere un buon giocatore per la parte bassa della classifica nella massima categoria. Ora l'obiettivo è contribuire ad un'altra salvezza dopo quelle centrate con i salentini.

Sulla corsia di sinistra è arrivato Giuseppe Pezzella, ormai un veterano. Dodici mesi fa ha iniziato alla grande la stagione, prima di calare con il resto dei compagni nella seconda metà dell'annata. Adesso vorrà ritrovare lo smalto perduto negli ultimi mesi per raggiungere l'obiettivo con la Cremonese.

L'ultimo nome da seguire è quella di Warren Bondo. Il mediano francese è stato una delle poche note positive del Monza nella scorsa stagione. A gennaio ha sposato la causa del Milan e arriva da sei mesi tutt'altro che esaltanti i rossoneri. Con il prestito alla Cremonese punta a ritrovare continuità per proseguire la crescita che ci si aspettava da lui, dimostrando il potenziale che si era intravisto al Brianteo.

I tre migliori acquisti del Palermo — Dal canto suo il Palermo ritenta per l'ennesima volta l'assalto alla promozione in Serie A. I rosanero hanno puntato su Filippo Inzaghi, allenatore nella scorsa stagione del Pisa. Sulla panchina dei toscani il tecnico ha centrato l'obiettivo del salto di categoria e vorrà replicare in Sicilia, dimostrando ancora una volta di essere uno dei migliori tecnici sulla piazza per ambire al passaggio al piano di sopra.

A sua disposizione sono arrivati diversi giocatori dalla Serie A, primo fra tutti Mattia Bani. Dopo tante stagioni con minutaggio ridotto, il difensore centrale ex Genoa ha deciso di ripartire dalla cadetteria. Sulla solidità che Bani garantisce, Inzaghi costruirà la retroguardia della sua squadra.

Per l'out di sinistra, la scelta della dirigenza rosanero é ricaduta su Tommaso Augello, reduce dall'esperienza a Cagliari. Metterà a disposizione assist e affidabilità, come fatto in passato in Sardegna ma anche a Marassi, sponda Sampdoria.

L'ultimo nome da seguire è quello di Emmanuel Gyasi, in prestito dall'Empoli. Nonostante al Castellani il ghanese non sia stato in grado di replicare quanto di buono fatto a La Spezia, a Palermo in molti si aspettano una sua rinascita. Se sulla sinistra Augello garantisce copertura difensiva, Gyasi può dare quello spunto in più nella metà campo avversaria, rendendo il Palermo difficile da prevedere e limitare. Starà a Inzaghi trovare la giusta amalgama.

Gli altri acquisti di Cremonese e Palermo — Sia la Cremonese che il Palermo hanno rinforzato ampiamente le rispettive rose. In particolare, ovviamente, i grigiorossi hanno cambiato profondamente pelle, per adeguarsi alle esigenze della Serie A. Oltre ai già citati Baschirotto, Pezzella e Bondo, occhio anche ad Alessio Zerbin. Dopo Frosinone e Venezia, l'esterno scuola Napoli vorrà dimostrare di essere all'altezza della massima categoria.

Allo stesso modo, punta a farsi notare Filippo Terracciano, il cui cartellino è ancora di proprietà del Milan. In seguito agli ottimi esordi a Verona un passaggio forse frettoloso in una big ha rallentato il suo sviluppo calcistico. Allo Zini ci si aspetta che il processo di miglioramento riprenda a gonfie vele. A proposito di giovani, dopo l'ottima stagione alla Juve Stabia, occhio a Romano Floriani Mussolini. Esterno destro di spinta, arriva in prestito dalla Lazio per rinforzare i grigiorossi.

Infine, altri due veterani per Davide Nicola: Emil Audero tra i pali e Alberto Grassi in cabina di regia. Il portiere italo-indonesiano ha deluso a Como. Reina, che pur non ha certo brillato, lo ha scalzato dal ruolo di titolare a inizio stagione. Poi l'acquisto di Butez ha chiuso per lui ogni porta, obbligandolo al trasferimento in prestito proprio a Palermo. Grassi, invece, nonostante sia spesso poco celebrato, ha raccolto ben 218 presenze in Serie A in carriera, numero tutt'altro che banale e che testimonia il suo valore.

Il Palermo invece è stato poco attivo sul mercato, limitandosi a poche operazioni mirate. L'addio di Audero ha comportato l'ingresso di Bardi, ormai istituzione in Serie B. A centrocamo è arrivato Antonio Palumbo. Il centrocampista ex Modena ha chiuso con un bottino di nove gol e dieci assist la scorsa stagione. Se dovesse ripetersi potrebbe fare le fortune di Filippo Inzaghi, il vero colpo comunque di questa campagna acquisti dei siciliani.

Il primo banco di prova per Cremonese e Palermo sarà proprio lo scontro diretto di Coppa Italia in cui scopriremo se gli allenatori saranno stati in grado di inserire i nuovi acquisti.