Palermo-Venezia, il pronostico di DDD: rosanero favoriti, sfida da Goal?

Qui Palermo

La squadra di Filippo Inzaghi viaggia ancora da imbattuta: 11 punti in cinque gare e secondo posto alle spalle del Modena. I rosanero hanno costruito la loro forza soprattutto dietro, con appena due reti subite, la seconda miglior difesa del torneo. Tuttavia, il pareggio esterno per 1-1 contro il Cesena ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Al Barbera, invece, il rendimento è positivo: due successi e un pari. Assenza pesante quella di Filippo Ranocchia, cervello del centrocampo.