Turno infrasettimanale di Serie B. Tra i match di cartello al Barbera spicca Palermo-Venezia, una sfida tutt'altro che banale alla luce degli obiettivi per cui concorrono le due squadre, ma anche per i tanti doppi ex in campo. Su tutti, Pohjanpalo, ex attaccante lagunare oggi in rosanero, e Filippo Inzaghi, in passato sulla panchina dei veneti.
Il Pronostico
Palermo-Venezia, il pronostico di DDD: rosanero favoriti, sfida da Goal?
Qui Palermo—
La squadra di Filippo Inzaghi viaggia ancora da imbattuta: 11 punti in cinque gare e secondo posto alle spalle del Modena. I rosanero hanno costruito la loro forza soprattutto dietro, con appena due reti subite, la seconda miglior difesa del torneo. Tuttavia, il pareggio esterno per 1-1 contro il Cesena ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Al Barbera, invece, il rendimento è positivo: due successi e un pari. Assenza pesante quella di Filippo Ranocchia, cervello del centrocampo.
Qui Venezia—
Il Venezia di Giovanni Stroppa ha vissuto un avvio a corrente alternata: solo un punto nelle prime tre uscite, poi la riscossa. L’ultimo turno ha visto i lagunari battere lo Spezia 2-0 con le firme di Adorante e Korac, risultato che li ha rilanciati in zona playoff (6° posto a quota 8). Positivo anche il cammino in Coppa Italia, con il passaggio del turno ai rigori contro il Verona. La buona notizia per Stroppa è il ritorno di Alfred Duncan, rientrato dopo la squalifica.
Palermo-Venezia, probabili formazioni—
PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Nedelcearu, Ceccaroni, Lucioni; Diakitè, Segre, Gomes, Henderson, Lund; Brunori, Insigne. Allenatore: Filippo Inzaghi
VENEZIA (4-3-3): Joronen; Zampano, Sverko, Modolo, Candela; Busio, Lella, Duncan; Pierini, Adorante, Pohjanpalo. Allenatore: Giovanni Stroppa
Il pronostico—
Le quote dei bookmaker fotografano un match che si annuncia teso ed equilibrato, con un leggero favore del pronostico per il Palermo. Il successo dei rosanero è infatti proposto a 2.05, mentre il pareggio si attesta a 3.40 e la vittoria del Venezia viene valutata a 3.25.
Anche il capitolo gol lascia spazio a più scenari: l’Over 2.5 è quotato a 1.77, praticamente in linea con l’Under 2.5 fissato a 1.75. Interessante pure l’opzione “entrambe le squadre a segno”, che paga 1.66, segno che i bookmaker si aspettano almeno un gol per parte.
Guardando ai risultati esatti, il punteggio più probabile secondo le lavagne è l’1-1, bancato a 6.75. Subito dietro troviamo un’eventuale vittoria di misura del Palermo per 2-1 (quota 8.75), mentre l’1-0 rosanero e lo 0-1 lagunare si muovono su cifre molto simili.
