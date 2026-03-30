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PADOVA

Papu Gomez, stagione finita: necessaria l’operazione alla caviglia

Papu Gomez
L'argentino ha discusso con i medici e ha deciso di sottoporsi a intervento per cercare di eliminare definitivamente il problema
Filippo Montoli
Filippo Montoli

La stagione 2025/26 del Papu Gomez è terminata con qualche mese d'anticipo. L'argentino era rientrato in campo nell'ultima giornata di Serie B dopo uno stop di un mese e mezzo. Nonostante aver giocato solo una mezz'ora, al fischio finale ha sentito nuovamente fastidio alla caviglia che da tempo lo tormenta. Per cercare di porre fine al calvario, Papu Gomez ha deciso di operarsi.

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La martoriata stagione del Papu Gomez dopo il ritorno dalla squalifica

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Tornato dalla squalifica per doping di due anni, Alejandro Gomez detto il Papu non vedeva l'ora di tornare a far parlare di sé per le sue giocate. Accolto meravigliosamente dalla piazza padovana, in più occasioni ha voluto sottolineare le difficoltà passate durante la sosta forzata. E non sono mancate nemmeno duri sfoghi contro persone che nel momento della difficoltà lo hanno abbandonato.

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MONZA, ITALY - OCTOBER 08: Alejandro Gomez con la maglia del Monza durante la partita di Serie A tra AC Monza e US Salernitana all'U-Power Stadium l'8 ottobre 2023. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

A novembre, ritrovata la giusta condizione (fisica e mentale) è tornato in campo nella sconfitta con il Venezia per 0-2. La stagione però si è rivelata una nuova sfida psicologica per l'argentino. I problemi fisici non li hanno dato tregua e alla fine dei conti è riuscito a collezionare solo 9 presenze nel campionato cadetto. Dopo Padova-Monza del primo febbraio si è dovuto fermare per più di un mese. La caviglia uscita malconcia dalla sfida di metà gennaio con il Mantova non gli dava tregua.

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Il weekend scorso è finalmente tornato in campo, entrando al 58esimo di Padova-Palermo. È bastata mezz'ora per far capire al Papu che il problema non era passato. Da qui la decisione. Il 38enne si sottoporrà a intervento chirurgico per cercare di sistemare definitivamente questo problema. Lo stop previsto è di circa 3 mesi, il che vuol dire stagione finita. L'argentino non potrà così dare una mano alla squadra nella delicata lotta salvezza che vede impegnate quasi dieci squadre.

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