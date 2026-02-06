Lorenzo Insigne, fresco di ritorno a Pescara, afferma che tutta la squadra crede nell'obiettivo salvezza

Giammarco Probo 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 13:32)

Gli amori fanno giri immensi e poi ritornano, questo è il caso di Lorenzo Insigne con il Pescara. Dopo tantissimi anni l'ex giocatore del Napoli torna in Abruzzo, club con cui ha raggiunti traguardi incredibili, tra cui la Serie A. Lo stesso numero 11 del delfino ha rilasciato delle dichiarazioni nei canali ufficiali del club.

Le dichiarazioni di Insigne sulla salvezza del Pescara — Lorenzo Insigne è il grande acquisto del Pescara in questa finestra invernale di mercato. Il club abruzzese, infatti, ha voluto provare ad invertire il trend di questa stagione con un importante scatto in vista della salvezza. Insigne ha parlato anche di questo argomento delicato, affermando che tutta la squadra crede in quest'obiettivo.

IL RITORNO A PESCARA -"Volevo troppo tornare qua, per aiutare la squadra e la società a raggiungere l'obiettivo. Mi hanno sempre trattato con amore e affetto. Ci tengo a ripagare al più presto e al meglio questo amore. Sappiamo che è dura, però dobbiamo provarci per la grande spinta anche che danno ogni weekend . Per farlo dobbiamo stare tutti uniti fino alla fine sperando di festeggiare tutti insieme alla fine".

LE CONDIZIONI -"Stiamo facendo un programma particolare, non posso dire che domani starò bene altrimenti sarei un bugiardo. Un conto è allenarsi con la squadra, un conto è farlo individualmente. Mi sono messo subito sotto, voglio aiutare i miei compagni. Saranno gli allenamenti e le partite a farmi ritrovare la forma".

LA PROMESSA AI TIFOSI -"Ho visto la squadra in questi giorni, i ragazzi ci tengono tanto alla salvezza. Sono il primo a crederci, altrimenti non sarei tornato. Posso garantire che entreremo sempre in campo per lottare per questa maglia e daremo tutti il 100% per far gioire questa piazza che lo merita più di tutto".