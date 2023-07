Pisa, i tifosi vogliono il derby con la Fiorentina: Corrado “Lo aspettano tutti…”

Ottobre 1990 4-0 per la Fiorentina a Pisa e febbraio 1991 sempre 4-0 per i viola ma allo stadio Franchi. Sono finiti così gli ultimi due derby fra la squadra nerazzurra e quella gigliata.

Di questi temi, in occasione del sorteggio del calendario per il prossimo campionato cadetto, ne ha parlato il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado a partire dal proprio nuovo allenatore ex viola: "Aquilani? Lo seguivamo da un anno, è un ragazzo intelligente, con molte idee e determinato. Può fare un lavoro interessante. Derby con la Fiorentina? Storicamente era quello il derby. I tifosi aspettano quello, con l'obiettivo di avvicinarsi alla Serie A per giocare contro di loro".