Nuova vita, stesso bomber. L'attaccante finlandese, grazie ai suoi gol, sta facendo tornare il sorriso a tutti i tifosi rosanero

Federico Grimaldi 8 aprile 2025 (modifica il 8 aprile 2025 | 16:40)

Qualche mese fa era l'idolo di Venezia, ora invece è il nuovo simbolo della rinascita rosanero. Poche partite sono bastate per far sognare la città di Palermo.Joel Pohjanpalo, ora, ha una nuova missione: riportare la società rosanero in Serie A. La promozione passa obbligatoriamente dai suoi gol e, fino ad ora, non sta deludendo i propri tifosi. Sono 8 i gol in 8 partite per il finlandese, statistiche che nessun'altro ha mai avuto nella storia palermitana.

Il Palermo è tornato a sognare — L'entusiasmo ritrovato a Palermo ha un nome ed un cognome: Joel Pohjanpalo. L'attaccante finlandese è sceso negli inferi per riportare la squadra siciliana dove merita, in Serie A. Prima di gennaio, nessuno avrebbe pensato che i rosanero avrebbero avuto qualche chance per tornare nella massima serie italiana. Eppure, ora la situazione è totalmente cambiata. Ora c'è una nuova aria intorno all'ambiente palermitano. Ora si respira calcio, redenzione e libertà. Tutte sensazioni che i tifosi non provavano da tempo. Certo, è vero che non è la prima volta che il Palermo è vicino al ritorno in Serie A, ma è vero anche che mai come quest'anno si crede veramente alla possibilità della promozione.

Adesso c'è il gioco, l'entusiasmo e i gol. Ognuno di questi fattori con una propria prerogativa, ma tutti accomunati da una sola persona: Joel Pohjanpalo. Va ribadito più volte, perché mai nessuno come lui, nella storia rosanero, aveva avuto un impatto del genere. La tripletta, per ordine di tempo, ha portato il finlandese a ben 8 gol in solamente 8 partite. Addirittura, un gol ogni 84'. Numeri devastanti, che risaltano ancor di più l'impatto avuto dall'attaccante ex Venezia. I suoi gol, la sua classe hanno ridato gli occhi al Palermo, che li ha usati per tornare a sognare ed ora, sicuramente, non vorrà smettere.

Dionisi e il pellegrinaggio portafortuna... — Chissà, forse sarà stato proprio il pellegrinaggio del tecnico Alessio Dionisi ad aver ridato la speranza al Palermo. Da quando ha compiuto questo particolare gesto, la sua squadra non perde più, anzi, vince e convince. L'allenatore italiano è stato spesso criticato, soprattutto nei primi periodi, per non esser riuscito a dare un gioco concreto alla squadra. In mesi altalenanti è stato più volte vicino all'esonero, ma ora sembra essere tutto cambiato. Il pellegrinaggio è servito sicuramente, ma senza i gol del suo bomber sicuramente si sarebbe trovato in una situazione difficile. Dionisi ha più volte dimostrato di essere un ottimo allenatore. Nel corso della carriera ha pagato alcuni risultati dettati da situazioni poco favorevoli, tra cui quelle al Sassuolo. Ora, però, ha un'occasione d'oro per tornare alla ribalta: portare il Palermo in Serie A. La squadra c'è, il bomber c'è, l'aiuto divino anche. Non sembrano esserci ulteriori ostacoli nel lungo cammino verso il paradiso.

Pohjanpalo, l'uomo venuto dal Nord per riportare gioia al Sud — La storia di Pohjanpalo sarà sicuramente una di quelle che si racconteranno ai propri nipotini. Un calciatore, un uomo, che è venuto in Italia, senza le luci della ribalta, che ora è diventato vitale per il nostro Paese. Prima al Venezia ed ora al Palermo. Sta lentamente riscrivendo la storia di questi due club. In due anni ha fatto alzare il livello lagunare a Venezia e abbattuto la siccità di risultati al Palermo. Tutto questo, senza chiedere nulla in cambio, mostrando sempre un sorriso. Quello che ama fare lui è fare gol e da quando ha cominciato, non ha più smesso.

La decisione shock di abbandonare i lagunari in piena lotta salvezza ha destabilizzato un ambiente, che ancora oggi rimpiange le prodezze del suo "doge". Il Venezia fa fatica e deve fare i conti con una situazione drammatica dal punto di vista offensivo. Ringrazia il Palermo, che grazie allo sforzo economico della sua società, è riuscita a riportare in Serie B un giocatore come lui. I suoi gol saranno necessari, ma potrebbero non bastare. Il Palermo ha bisogno di Pohjanpalo, ma il finlandese avrà bisogno di tutti i suoi compagni per compiere questo secondo miracolo.

