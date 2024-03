Problemi tecnici per i biglietti e raduno alla rifinitura: Catanzaro “E’ il derby per eccellenza”

La vendita on line degli ottocento biglietti per il settore ospiti del “San Vito-Marulla” ha riscontrato problemi tecnici e causato notevoli ritardi.

Problema in via di soluzione

In ogni caso il Catanzaro ha comunicato le indicazioni ricevute dalle Autorità di pubblica sicurezza per la trasferta. I sostenitori catanzaresi dovranno raggiungere Cosenza tramite l’autostrada E45.

Questo pomeriggio, intanto, gli Ultras Catanzaro hanno chiamato a raccolta i supporters per caricare la squadra prima della rifinitura a Giovino: "Un piccolo riscaldamento verso quello che per noi è il derby per eccellenza", hanno sottolineato.