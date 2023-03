Reggina, Taibi: “Il ritiro deciso dopo il derby unirà tutti noi”

Il ds amaranto suona la carica

Redazione DDD

di Bruno Bertucci -

La Reggina ha perso il derby di Serie B contro il Cosenza per 2 a 1 e la dirigenza ha deciso per mandare la compagine calabrese in ritiro almeno fino alla sfida contro il Parma.

Oggi parlo io...

Il direttore sportivo Massimo Taibi ha voluto esprimere il suo pensiero ai microfoni dei media ufficiali del club: "Oggi parlo io a nome della Reggina per affrontare questo momento non positivo. La società, come ieri il mister, ha fissato il raggiungimento dei playoff come direzione stagionale, e credo che questa squadra abbia nelle corde la possibilità di raggiungere questo obiettivo: affinché ciò avvenga, però, serve essere uniti, noi, società e tifosi".

Non solo: "Detto questo, è arrivato il momento di guardarsi negli occhi come ormai stiamo facendo, e il ritiro che abbiamo deciso di fare dopo il derby servirà per fare quadrato e unirci ancora di più: tutti uniti possiamo raggiungere il nostro obiettivo. E da oggi dobbiamo voltare pagina e pensare al Parma. Mi auguro che la nostra straordinaria tifoseria continui ad accompagnarci in questo tragitto".