Aspettando che la partita di stasera abbia inizio, ecco a voi le presenze che hanno collezionato i calciatori delle rispettive squadre

Jacopo del Monaco 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 13:06)

Nel corso della giornata odierna, andrà in scena il derby ligure che metterà di fronte la Sampdoria e la Virtus Entella. Le due squadre, infatti, daranno il via alla ventesima giornata di Serie B, la prima del girone di ritorno.

In questo momento, i padroni di casa allenati da Angelo Gregucci occupa la diciottesima posizione in classifica con 17 punti, quindi sono in zona retrocessione. Gli ospiti, guidati da Andrea Chiappella, hanno tre posizioni e due punti in più rispetto ai loro avversari. Entrambi i club, quindi, lottano per la salvezza. Aspettando l'inizio dell'incontro, previsto per le 20:30 presso lo Stadio Luigi Ferraris, vediamo insieme le presenze collezionate dai ventidue calciatori che dovrebbero scendere in campo.

Sampdoria, le presenze della possibile formazione blucerchiata — Così come in tutte le squadre di calcio, anche nella Sampdoria militano giocatori arrivati a Genova o da poco o diversi anni fa. Tra i possibili titolari di domani sera, colui che ha collezionato più presenze in blucerchiato è Fabio Depaoli. Il terzino destro, dal 2019 ad oggi e con in mezzo i prestiti all'Atalanta, Benevento e due volte Verona, ha giocato 131 partite con la maglia della Samp. In seconda posizione troviamo un difensore che gioca a Genova dal 2018: Alex Ferrari, che ha collezionato 96 presenze. Il centravanti nonché, coi suoi 144 gol, miglior marcatore nella storia della Serie B Massimo Coda chiude il podio grazie ai suoi 57 match disputati con la compagine genovese. Al quarto posto di questa classifica della Samp c'è il cipriota Nikolas Ioannou con le sue 46 presenze. Quest'ultimo è alla sua seconda stagione blucerchiata e ha avuto modo di crescere nel settore giovanile del Manchester United.

Chiude la top 5 il portiere classe 2000 Simone Ghidotti, ex prodotto del vivaio della Fiorentina che difeso la porta blucerchiata in 30 match. Successivamente troviamo l'ex centrocampista di Celtic ed Empoli Liam Henderson, il quale sta disputando la sua prima stagione con la maglia della Samp e ha giocato 19 partite, mentre hanno collezionato soltanto due presenze in meno il 25enne arrivato in prestito dalla Roma Luigi Cherubini ed il ceco ex Verona e di proprietà della Fiorentina Antonin Barak.

In seguito troviamo il bosniaco Dennis Hadzikadunic (16), alla sua prima esperienza italiana ed arrivato in prestito dal Rostov. Chiudono la classifica, a quota 14 match disputati, altri due calciatori alla prima annata con la Sampdoria: l'ex Celtic, Verona e Pisa Oliver Abildgaard ed il classe 2006 Simone Pafundi, di proprietà dell'Udinese. Quest'ultimo, tra l'altro, veniva sempre convocato in Nazionale quando Roberto Mancini ricopriva il ruolo di ct.

Parodi e Di Mario tra i top nella Virtus Entella — Passando alla Virtus Entella, invece, il difensore, capitano nonché laureato in economia Luca Parodi occupa la prima posizione di questa speciale classifica con 131 partite giocate in quattro stagioni. Dopo di lui abbiamo Stefano Di Mario a quota 91 presenze. L'esterno sinistro, per una stagione, ha giocato in prestito nel settore giovanile della Samp. Il centrocampista svedese Nermin Karić chiude il podio avendo vestito la maglia biancoceleste in 78 occasioni, visto che ha già trascorso a Chiavari la stagione 2021/2022. Subito dopo il classe 1999 troviamo Andrea Franzoni, che ha giocato 60 match e sta disputando la sua seconda annata coi biancocelesti. La top 5 di questa speciale classifica si conclude con Davide Bariti, il quale ha raggiunto quota 55 presenze. Classe 1991, nella stagione 2013/2014 ha giocato tre partite, di cui due in Serie A con la maglia del Napoli.

In sesta posizione, invece, troviamo lo spagnolo ex Pergolettese Bernat Guiu coi suoi 53 match disputati da quando gioca per i Diavoli Neri, ovvero dal 2024. Con tre presenze in meno rispetto al classe 2000, abbiamo l'ex difensore centrale di Monza e Palermo Ivan Marconi, seguito dall'attaccante arrivato in prestito dal Genoa Alessandro Debenedetti, che ha giocato 20 partite con la Virtus Entella ed un suo gol, nel mese di novembre, ha deciso l'amichevole vinta 2-3 contro il Milan. In seguito, abbiamo due nuovi arrivati a quota 19 presenze: il portiere Simone Colombi, prodotto del settore giovanile dell'Atalanta, e l'ex Giana Erminio Marco Nichetti. Con nove presenze, chiude questa classifica il difensore centrale ex Inter e di proprietà della Cremonese Lorenzo Moretti.