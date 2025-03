L'allenatore commenta il risultato del Mapei Stadium e la prestazione dei suoi

Alessia Bartiromo 29 marzo - 22:20

Una serata incredibile per la Reggiana che in casa della capolista Sassuolo crolla per 5-1 nonostante sia stata la prima ad aver sbloccato il risultato con Vergara al 3'. La clamorosa rimonta della capolista è sale su una ferita inferta, con il pari giunto al 15' da Mulattieri subendo dopo pochissimi minuti la rete in autogol di Reinhart che ha capovolto il risultato. Al 35' stessa dinamica: prima Lauriente e ancora due giri di lancette dopo il poker di Boloca. A chiudere i conti il rigore trasformato dal neoentrato Verdi che getta la Reggiana in una posizione di classifica in piena zona retrocessione. Ad analizzare Sassuolo-Reggiana è il tecnico ospite William Viali che ha parlato in conferenza stampa post partita dell'atteggiamento psicologico della sua gara e dei gol subiti.

Le parole di William Viali dopo Sassuolo-Reggiana — Il tecnico in sala stampa si assume tutte le responsabilità del ko e soprattutto della rimonta subita, che ha sottolineato un momento più che in salita della sua squadra. "Sapevamo che il match contro la capolista, per altro fuori casa, sarebbe stato davvero complicato però è assurdo pensare a come sia maturato questo ko. Quando si ha la fortuna e la bravura di mettere subito il match sul binario giusto a proprio favore è impensabile poi fare un harakiri del genere e subire per ben due volte altrettante reti in pochissimi minuti, senza neanche avere la lucidità di capire cosa stesse realmente succedendo in campo", commenta l'allenatore.

Gli errori commessi e le scuse ai tifosi — Il tecnico della Reggiana analizza anche i tanti errori commessi dalla sua squadra in campo, chiedendo scusa ai tifosi in corteo prima del match per esprimere il proprio dissenso per la gestione della stagione in corso, con il pericolo retrocessione, riprendendo le sue parole alla vigilia: "Subire cinque gol ovviamente fa molto male anche perché abbiamo commesso tantissimi errori, subendo spesso tante ripartenze in velocità oltre a un gol in contropiede. Saremmo dovuti essere molto più cattivi, commettere fallo ed essere maggiormente lucidi. Contro una squadra forte come la capolista Sassuolo è tutto ancora più complicato ma non deve essere un alibi. Chiedo scusa ai tifosi, capisco la loro amarezza sia prima della gara che ancor di più dopo ma vogliamo tirarci fuori da questo momento e daremo il massimo fino alla fine".

La carica in vista del prossimo impegno — Nulla è però ancora perduto per la Reggiana e mister Viali vuole subito voltare pagina pensando già al prossimo impegno di campionato venerdì contro la Cremonese in casa, altra gara molto difficile ma nella quale bisognerà convogliare tutte le energie per cercare di smuovere la classifica: "Mi assumo tutte le responsabilità di questa incredibile sconfitta, degli errori commessi e di un atteggiamento della squadra che non è stato come tutti ce lo aspettavamo. Nonostante ciò voglio voltare subito squadra insieme ai ragazzi e tornare subito al lavoro per preparare al meglio il prossimo match di campionato venerdì in casa contro la Cremonese. Servirà la migliore Reggiana per fare risultato e smuovere la classifica, consci che abbiamo ancora varie chance per salvare la stagione ma dobbiamo subito iniziare a sfruttarle al meglio".