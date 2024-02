Sei giorni al derby a Lecco: i tifosi del Como non sanno ancora se potranno andarci o meno…

All'andata erano stati ammessi a Como solo i tifosi del Lecco con Tessera del tifoso

Simone Balocco 21 febbraio 2024 (modifica il 21 febbraio 2024 | 09:53)

Lecco-Como, come sempre è febbre da derby lariano. Sul campo all'andata al Sinigaglia, è finita 0-0. Ma per il ritorno i tagliandi non sono ancora in vendita per questioni di sicurezza.

Lecco-Como: derby a rischio sicurezza

La società bluceleste ha informato ufficialmente i tifosi con una nota: "Per l’incontro Lecco-Como, in programma il 27 febbraio 2024 alle 20.30 allo stadio “Rigamonti Ceppi”, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive sospende il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alla gara; nel contempo, fino all’assunzione di determinazioni in merito, si invita la società organizzatrice affinché non sia avviata la vendita dei tagliandi. E ancora. "La società si impegna a comunicare ai tifosi le informazioni necessarie riguardo alla partita in questione non appena saranno prese delle decisioni formali".

In pratica, la partita si gioca martedì 27 febbraio alle 20.30, ma il mercoledì 21 febbraio i biglietti non sono in vendita e nessuno sa ancora chi e come potrà andare allo stadio.

