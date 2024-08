Serie B, ecco le date della 5° giornata aperta dal derby Cesena-Modena

Modena sconfitto solo ai rigori dal Napoli e Cesena che batte a sorpresa l'Hellas Verona. Per le due compagini in Emilia-Romagna, ora, è tempo di mettere da parte la Coppa Italia e pensare al campionato di Serie B ai nastri di partenza. Fissando il cerchio rosso soprattutto sul derby, previsto per la quinta giornata.