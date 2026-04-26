Cosa cambia nel campionato cadetto italiano dopo le partite che si sono giocate nell'ultimo weekend
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Si è chiuso sabato sera il 36esimo turno di Serie B e a due giornate dal termine tutto è ancora da decidere. Davanti è ormai lotta a tre per i due posti che valgono la promozione diretta. Si riducono, invece, quelli per accedere ai playoff. In fondo saranno probabilmente quattro le squadre a giocarsi uno dei due posti playout per evitare la retrocessione diretta. Come cambia la classifica di Serie B dopo l'ultima giornata.
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Serie B, la situazione per promozione diretta e playoffNella zona alta della classifica sarà sfida tra Venezia, Monza e Frosinone per i primi due posti che valgono la Serie A. I lagunari hanno superato 2-0 l'Empoli portandosi a quota 78. A tre lunghezze di distanza si trovano sia i brianzoli sia i ciociari. I primi hanno avuto la meglio del Modena per 1-0 nel primo anticipo del venerdì. I secondi hanno superato con un netto 3-0 la Carrarese. Lascia invece la corsa alla promozione diretta il Palermo, che con l'1-1 con la Reggiana si ferma a 69 punti.
Un posto garantito ai playoff al momento ce l'hanno anche Catanzaro e Modena. I calabresi (59 punti) hanno battuto 4-2 lo Spezia, mentre i canarini (52 punti) hanno perso con il Monza, arrivando a un mese senza vittorie. Quasi certo l'accesso per la Juve Stabia, che con l'1-1 con il Pescara si porta a 50 punti. Tutto ancora da decidere per Avellino (46 punti), Cesena (45 punti), Carrarese (43 punti) e Mantova (43 punti).
Le squadre a metà classificaLa classifica è talmente corta che ancora nessuna squadra è fuori dai discorsi promozione e retrocessione. A 41 punti si trova la Sampdoria, che con lo 0-0 a Cesena ha allungato leggermente sulla zona rossa, dovendo al contrario di fatto dire addio alla speranza di occupare un posto per lottare per la Serie A. Un punto sotto si trovano appaiati Sudtirol e Padova. I primi hanno perso la gara casalinga con il Mantova con un netto 0-3. I secondi sono invece usciti sconfitti dalla partita con l'Entella in Liguria per 1-0.
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Zona playout e retrocessioneProprio l'Entella (39 punti) occupa la posizione subito dietro, la 15esima. La vittoria si è rivelata fondamentale per uscire dalla zona playout, approfittando dei passi falsi di tutte le squadre alle spalle. Apre la zona rossa della classifica l'Empoli, che nulla ha potuto contro la capolista. La squadra toscana con 37 punti è a due lunghezze dalla salvezza e a tre dalla retrocessione diretta.
A 34 punti, infatti, si trovano ben tre squadre: Pescara, Bari e Reggiana. Oltre ai pareggi, come visto, di marchigiani ed emiliani, i pugliesi sono stati gli unici a non fare punti nell'ultimo turno. A costare caro è il 2-0 subito ad Avellino. Fanalino di coda è lo Spezia, che con 33 punti non può permettersi di perdere nessuna delle due gare rimaste. Basterebbe infatti la vittoria di una sola delle tre squadre davanti per condannarlo alla Serie C.
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