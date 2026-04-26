Si è chiuso sabato sera il 36esimo turno di Serie B e a due giornate dal termine tutto è ancora da decidere. Davanti è ormai lotta a tre per i due posti che valgono la promozione diretta. Si riducono, invece, quelli per accedere ai playoff. In fondo saranno probabilmente quattro le squadre a giocarsi uno dei due posti playout per evitare la retrocessione diretta. Come cambia la classifica di Serie B dopo l'ultima giornata.

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Serie B, la situazione per promozione diretta e playoff

Nella zona alta della classifica sarà sfida traper i primi due posti che valgono la Serie A. I lagunari hanno superato 2-0 l'Empoli portandosi a quota 78. A tre lunghezze di distanza si trovano sia i brianzoli sia i ciociari. I primi hanno avuto la meglio del Modena per 1-0 nel primo anticipo del venerdì. I secondi hanno superato con un netto 3-0 la Carrarese. Lascia invece la corsa alla promozione diretta il, che con l'1-1 con la Reggiana si ferma a 69 punti.

MILAN, ITALY - DECEMBER 03: Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia FC, prima della partita degli ottavi di finale di Coppa Italia tra FC Internazionale e Venezia FC allo stadio di San Siro il 3 dicembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Un posto garantito ai playoff al momento ce l'hanno anche Catanzaro e Modena. I calabresi (59 punti) hanno battuto 4-2 lo Spezia, mentre i canarini (52 punti) hanno perso con il Monza, arrivando a un mese senza vittorie. Quasi certo l'accesso per la Juve Stabia, che con l'1-1 con il Pescara si porta a 50 punti. Tutto ancora da decidere per Avellino (46 punti), Cesena (45 punti), Carrarese (43 punti) e Mantova (43 punti).

Le squadre a metà classifica

La classifica è talmente corta che ancora nessuna squadra è fuori dai discorsi promozione e retrocessione. A 41 punti si trova la, che con lo 0-0 a Cesena ha allungato leggermente sulla zona rossa, dovendo al contrario di fatto dire addio alla speranza di occupare un posto per lottare per la Serie A. Un punto sotto si trovano appaiati. I primi hanno perso la gara casalinga con il Mantova con un netto 0-3. I secondi sono invece usciti sconfitti dalla partita con l'Entella in Liguria per 1-0.

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Zona playout e retrocessione

Proprio l'(39 punti) occupa la posizione subito dietro, la 15esima. La vittoria si è rivelata fondamentale per uscire dalla zona playout, approfittando dei passi falsi di tutte le squadre alle spalle. Apre la zona rossa della classifica l', che nulla ha potuto contro la capolista. La squadra toscana con 37 punti è a due lunghezze dalla salvezza e a tre dalla retrocessione diretta.

A 34 punti, infatti, si trovano ben tre squadre: Pescara, Bari e Reggiana. Oltre ai pareggi, come visto, di marchigiani ed emiliani, i pugliesi sono stati gli unici a non fare punti nell'ultimo turno. A costare caro è il 2-0 subito ad Avellino. Fanalino di coda è lo Spezia, che con 33 punti non può permettersi di perdere nessuna delle due gare rimaste. Basterebbe infatti la vittoria di una sola delle tre squadre davanti per condannarlo alla Serie C.

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