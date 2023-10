Serie B, Parma e Parmalat di nuovo insieme

Negli anni '90 sono state scritte pagine importanti del calcio italico. Tra le varie squadre in auge non si può non menzionare il Parma. Tutti abbiamo nella mente quella maglietta gialloblu con la scritta Parmalat sul petto.

Il general manager della Parmalat ha voluto commentare alla stampa il nuovo accordo: "Questa collaborazione ci fa sentire particolarmente fieri, poiché va ben oltre la semplice partnership. Siamo fermamente convinti, infatti, che lo sport sia fondamentale nella nostra società, come strumento di unione e ispirazione. Lo sport è in grado di insegnare valori come la dedizione, l’impegno e lo spirito di squadra. Da non trascurare poi, che il Club non solo eccelle sul campo da gioco, ma ha radici profonde nella comunità parmigiana e il legame con il territorio di Parma è per noi un aspetto cruciale, poiché crediamo nel potere di creare un impatto positivo a livello locale".