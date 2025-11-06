Spezia-Bari, un inizio stagione tortuoso: la sfida per rialzare la testa

La luce sembra essere lontana, è praticamente un tunnel senza uscita. L'inizio stagione dello Spezia e del Bari viaggia sulla stessa lunghezza d'onda, per entrambe le formazioni il percorso si è messo in salita, e si è fatto abbastanza tortuoso. Dal lato degli Aquilotti, addirittura, la situazione è più difficile del previsto: la penultima posizione in classifica crea preoccupazioni. Sì, il campionato è lungo ma lo spettro della retrocessione tormenta la squadra ligure.

Il Bari , a differenza dello Spezia , ha avuto un avvio difficoltoso, ma nelle ultime uscite sembra aver ritrovato la giusta strada. La classifica, momentaneamente, non è drammatica, anzi una vittoria può far saltare i Galletti nelle zone più alte, caso contrario una sconfitta. Insomma, la sfida dell'Alberto Picco diventa un bivio importante: la squadra ligure e il club pugliese si daranno battaglia per una gara che può avere il valore di una rinascita.

Il momento di forma delle due squadre

Qui Spezia: arriva Roberto Donadoni L'ultima ed ennesima sconfitta dello Spezia, arrivata all'U-Power Stadium con il Monza per 1-0. è costata la panchina al tecnico Luca D'Angelo. La società ligure si è affidata a Roberto Donadoni, il quale, dopo cinque anni di inattività, tornerà a mettersi in gioco. La situazione non è semplice, l'ex CT della Nazionale Italiana, che si è mostrato molto motivato, dovrà invertire un trend abbastanza negativo: 6 sconfitte, 4 pareggi ed una sola vittoria nelle prime undici giornate. Sette sono i soli punti raccolti finora.

Qui Bari: bisogna trovare continuità — Il Bari, invece, è reduce da due ottime prestazioni: il successo prima con il Mantova e poi quello col Cesena sembrano aver dato solidità e, soprattutto, serenità all'ambiente. Bisogna, ora, trovare continuità ed evitare di immergersi nel black out di inizio stagione, perché la formazione di Fabio Caserta ha vissuto un avvio difficile: nelle prime sei giornate, i Galletti avevano rimediato tre sconfitte e tre pareggi, Le tre vittorie, appunto, ottenute nelle ultime quattro giornate danno segnali postivi.

Spezia-Bari: chi avrà la meglio allo stadio Alberto Picco? — La gara si preannuncia ricca di sorpresa. Lo Spezia, in virtù delle varie difficoltà riscontrate finora, ha cambiato appunto guida tecnica, e solitamente questo fattore dà sempre una spinta in più. Il Bari, dal suo canto, non deve vanificare quanto fatto di buone uscite. Insomma, Roberto Donadoni avrà il compito di cambiare marcia alla squadra ligure, mentre Fabio Caserta quello di trovare la giusta continuità.