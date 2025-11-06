Spezia-Bari, giovani talenti: Vlahovic-Rao il duello di chi ancora deve incidere in B

Spezia-Bari, il focus sui talenti emergenti che possono dare il loro contributo per il match e non solo. I due attaccanti ancora da valutare.

Gennaro Dimonte 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 18:47)

Spezia-Bari non è solo un match tra due squadre che navigano nella parte bassa e hanno un disperato bisogno di fare punti ma è molto di più. Due rose fatte da talenti emergenti, giovani del vivaio ancora non sfruttati appieno e grandi attaccanti che ancora devono dimostrare il vero e proprio valore. Ci si gioca la permanenza nella categoria al momento ma la sensazione è che questi club possano dare più di quanto visto finora. Dai calciatori locali alle due punte ancora inespresse, passando per prodotti di settori giovanili di Serie A: diamo uno sguardo ai gioielli più interessanti del match in programma allo stadio "Picco" venerdì 7 novembre alle 20:30.

Spezia-Bari, Donadoni farà sbloccare Vlahovic? — Con l'arrivo di Roberto Donadoni, ci potrebbe essere l'occasione per qualche giovane di poter emergere in maniera più efficace rispetto a quanto dimostrato finora. Il caso lampante è quello di Vanja Vlahovic, attaccante in prestito dall'Atalanta. Proprio con l'U23 nerazzurro il classe 2004 serbo ha realizzato ben 22 reti tra campionato e playoff in Serie C, esordendo in A e totalizzando tre presenze con un assist. In questa stagione ha segnato solo un gol, alla nona giornata, nello 0-4 contro l'Avellino. Sarà la sua occasione per riconfermarsi da titolare?

Fellippe Jack è stato invece finora un giocatore utilizzato con il contagocce in rosa dall'allenatore appena esonerato, Luca D'Angelo. Il centrale nato nel 2006 in prestito dal Como ha giocato le ultime 3 partite stagionali dopo averne disputate 7 in A con il club allenato da Cesc Fabregas nel 2024-2025. Con il 3-5-2 di Donadoni potrebbe avere chance di essere nell'undici titolare contro il Bari.

Pietro Candelari rientra tra le possibili armi dalla panchina. Il 20enne di Ancona, cresciuto nel settore giovanile bianconero, resta sempre un elemento affidabile in questa rosa. Sono solo cinque le sfide disputate dal ragazzo in questo campionato, solo una dal primo minuto il 30 agosto nello 0-0 contro il Catanzaro. Il centrocampista si è fatto trovare pronto in ogni momento, vedremo se Donadoni vorrà subito inserirlo nel suo modulo.

Bari, Rao ancora a secco. Talenti del posto non pronti — A differenza dei liguri, i pugliesi non stanno concedendo molto spazio ai giocatori sotto i 20 anni. L'unico ragazzo che sta cercando con molta fatica di ritagliarsi un ruolo nel club è Emanuele Rao. Il talentuosissimo attaccante 19enne formato calcisticamente dalla Spal ha giocato sei partite con i biancorossi ma non è riuscito a incidere, collezionando uno zero alla casella dei gol fatti. Questo lo ha tenuto fuori dalle ultime tre sfide giocate dal Bari.

Discorso diverso per la mezzala scuola Roma Riccardo Pagano che ha anche esordito in A ed Europa League con i giallorossi, oltre ad avere già all'attivo una stagione in B con il Catanzaro. In due sole partite su dieci disputate il classe 2004 è rimasto in panchina, di cui le ultime da subentrato. Ragazzo che va gestito e che sicuramente potrà essere utile in questa sfida complicata.

Indrit Mavraj e Vincenzo Colangiuli i ragazzi made in Primavera che non hanno praticamente mai assaggiato il terreno di gioco in campionato. Per il centrale 2006 Under 21 del Kosovo solo nove minuti contro il Mantova nel successo per 1-0 del 26 ottobre, ancora zero presenze per il centrocampista 2005 che si è fatto notare con la maglia del Sorrento in C nel 2024-2025.