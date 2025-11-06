Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma venerdì 7 novembre

Filippo Montoli 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 09:58)

La dodicesima giornata di Serie B si apre con l'anticipo tra Spezia e Bari. La gara è in programma venerdì 7 novembre alle ore 20:30 allo stadio Alberto Picco. I liguri sono alla ricerca della prima vittoria casalinga stagionale. Allo stesso modo, i pugliesi puntano a ottenere i primi tre punti in trasferta. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Spezia-Bari.

I precedenti tra le due squadre — Le due squadre si sono affrontate nella loro storia per 30 volte e l'equilibrio è quasi totale. La Bari è avanti con 11 vittorie, rispetto alle 10 dello Spezia. I pareggi, quindi, sono 9. Gli incontri sono sempre avvenuti in Serie B, tranne in due casi in Coppa Italia. Il fattore campo è determinante. I liguri in casa hanno perso una sola volta in campionato, nel 2006/07. Da allora si contano 6 vittorie bianconere e 3 pareggi al Picco. Nelle ultime due stagioni le gare sono terminate 1-0 e 0-0 a La Spezia.

Anche il dato dei gol è molto simile. Sono sempre i pugliesi davanti, con 36 marcature. I liguri si fermano a 33. Negli ultimi sette incontri in casa dei bianconeri, il punteggio non è mai andato oltre i due gol. In queste sfide, tra l'altro, la Bari non ha mai segnato. L'ultimo gol dei biancorossi allo Spezia in trasferta risale alla stagione 2012/13.

Le probabili formazioni — Queste le probabili scelte dei due allenatori: 3-5-2 per il neo arrivato Donadoni con Lapadula terminale d'attacco, mentre 3-4-2-1 per il Bari di Fabio Caserta, pronto a ribadire il suo credo calcistico anche in trasferta con Castrovilli, Antonucci e Moncini che proveranno a scardinare la porta difesa da Sarr.

SPEZIA (3-5-2): Sarr, Wisniewski, Mateju, Jack; Candela, Vignali, Nagy, Cassata, Aurelio; Vlahovic, Lapadula. Allenatore: Roberto Donadoni

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Pucino, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Braunoder, Verreth, Dorval; Castrovilli, Antonucci, Moncini. Allenatore: Fabio Caserta.

Spezia-Bari, il pronostico di DDD — Per i bookmakers la storia dovrebbe ripetersi. Lo Spezia è infatti dato in largo vantaggio con una quota di 1.80, rispetto a quella di 4 della Bari. Il pareggio si ferma a 3.30. Per quanto riguarda lo stato di forma delle due squadre, sono i pugliesi quelli messi meglio. Dopo un brutto inizio fatto di 6 partite senza vittorie, la squadra di Fabio Caserta ha ottenuto 3 vittorie nelle successive e ultime 4 disputate. Manca ancora però il successo in trasferta, dove i biancorossi hanno raccolto un solo punto.

Lo Spezia è in una situazione di classifica molto difficile, trovandosi all'ultimo posto con la Sampdoria a 7 punti. In casa non ha ancora vinto, raccogliendo solo 2 punti. L'arrivo di Roberto Donadoni potrebbe dare quella scossa necessaria per tirarsi fuori dai guai. Per questi motivi, il pronostico del risultato esatto di Spezia-Bari è 1-0.