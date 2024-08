Südtirol, sulla seconda maglia le tegole del Duomo di Bolzano

Realizzata con tessuto Ti-Energy 3.0, la maglia è morbida e confortevole grazie alla costruzione a doppia foratura. In aggiunta, il tessuto incorpora nanoparticelle di ossido di zinco permanentemente incapsulate nelle fibre, conferendo proprietà antivirali e antibatteriche altamente efficaci. È inoltre trattata con Minusnine J1+ per garantire un’estrema impermeabilità ai liquidi. Questa combinazione di tecnologie permette al tessuto di fungere da barriera protettiva contro droplet, liquidi e microrganismi. Il para-sudore interno, personalizzato con la scritta "FC Südtirol", è progettato per garantire il massimo comfort anche durante le prestazioni più intense.

Come tutti i capi Erreà, la maglia è certificata STANDARD 100 by OEKO-TEX, un attestato che impone limiti rigorosissimi in materia di sostanze nocive per la salute, garantendo un prodotto sicuro e di alta qualità per i calciatori e i tifosi.