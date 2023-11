Traffico record per un derby del Lario da 0-0: Como paralizzata dai pullman lecchesi

Mail di protesta, telefonate, la piattaforma di messenger della redazione di Ciaocomo.it presa d’assalto da segnalazioni. Rabbia e proteste, indignazione e sconcerto dopo quello che è accaduto in serata sulle strade di Como. Hanno scritto in tanti, il sentimento è lo stesso: grande rabbia per essere rimasti bloccati a lungo per la partita.