A Novara il derby della paura: Pro Vercelli, adesso è vietato sbagliare

Continua la prevendita dei biglietti per assistere al derby del riso per la 32esima giornata di Serie C tra Novara e Pro Vercelli, partita in programma allo stadio “Silvio Piola” sabato 16 marzo, alle ore 20:45. Non cambiano le modalità. Di seguito tutte le informazioni utili. I biglietti sono acquistabili online sul sito Vivaticket.it. La vendita online per il settore ospite rimarrà aperta fino alle ore 19 di venerdì 15 marzo 2024.