Ancona in bilico, ma Ternana sempre nel girone B: sarà derby ma senza Capozucca

Alla mezzanotte è scaduto il termine per presentare la documentazione contenente la domanda di ammissione al campionato di Serie C 2024/2025 e la richiesta di concessione della licenza nazionale.

Tuttavia spetterà all'organo di controllo verificare. L'eventuale posto vacante lasciato dall'Ancona consentirebbe al Milan Under 23 di fare il proprio ingresso in terza serie.

In ogni caso l'Ancona rientrerebbe nello stesso raggruppamento dei rossoverdi. Infine accertare l'ingresso, o meno, del Milan Under 23. In ogni caso non ci sarebbe rischio di scivolare nel raggruppamento meridionale da parte della Ternana, sempre più vicina al ritorno del derby con il Perugia.