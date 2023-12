Arriva da Milano l’arbitro siciliano del derby Messina-Catania: trasferta vietata ai rossazzurri…

Sabato il derby della Sicilia orientale, Messina-Catania. Al Franco Scoglio, indetta la giornata giallorossa. Trasferta vietata ai sostenitori ospiti, lo ha deciso l’osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive.

Giancarlo Fusco

Sarà un arbitro siciliano, Daniele Virgilio, appartenente alla sezione di Trapani, a dirigere il derby Messina-Catania, unica sfida tra squadre della regione in serie C, per questa stagione. In realtà Virgilio, 32 anni, dottore in Scienze Motorie, insegna in una scuola media ad Ossona, comune ad ovest di Milano, quasi al confine con la provincia torinese e, pertanto, questa trasferta in riva allo Stretto potrà essere l’occasione per avvicinarsi a casa, sfruttando il ponte dell’Immacolata.

Un pò meno i rigori...

Si tratta di un arbitro alla sua quinta stagione in CAN di Serie C, con già 60 gare dirette tra campionato e coppa di categoria. Passa per essere un arbitro severo: 330 cartellini gialli esibiti e 14 espulsioni (metà delle quali per rosso diretto). Non tanti, invece, i rigori decretati, 13, 9 in favore delle squadre che giocavano in casa, che, con Virgilio in campo, hanno vinto 28 volte contro 14 successi in trasferta e 18 pareggi.

Il fischietto trapanese non ha mai arbitrato il Catania, ma solo il Messina in una unica circostanza, nella stagione di Serie D 2018-19, alla 13esima giornata, in un 2-2 tra i messinesi allenati da Oberdan Biagioni e il Troina di mister Boncore.

