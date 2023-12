Derby della Sicilia orientale, contro il Catania: il Messina organizza la “bolgia”

Grande attesa per il derby Messina-Catania. La società giallorossa ha scelto di agevolare il tifo organizzato, riducendo il prezzo del biglietto in curva sud. Si vuole creare un ambiente infuocato per una gara delicatissima. Biglietti da 15 a 10...

Ha già preso il via la prevendita dei biglietti per assistere alla sfida tra Messina e Catania, in programma sabato alle ore 20.45 al “Franco Scoglio”. Il club peloritano ha indetto la “Giornata Giallorossa”, per cui non saranno validi gli abbonamenti, anche se i prezzi dei biglietti sono al ribasso.